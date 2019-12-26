ИА «Ореанда-Новости». Путин прокомментировал проблему плохого благоустройства сёл в России.

Владимир Путин оценил проблему благоустройства российских сёл на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики. По мнению президента России, сельские территории страны во многом уступают городам, особенно в плане обустройства.

Путин отметил, что проблема особенно выделяется на фоне успехов российского агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что проблемы социального обустройства, бытового комфорта и развитой инфраструктуры не являются второстепенными.

Глава государства также рассказал, что в городской среде уровень обеспеченности всеми видами благоустройства составляет 89%, тогда как показатель в сельской местности достиг лишь 34%.