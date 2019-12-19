ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин высказался по поводу изменения в Конституции положения о «двух срока подряд».

Президент России заявил, что считает вполне возможным отменить оговорку о двух сроках подряд в Конституции. Он отметил, что имение такого положения смущает некоторых экспертов в политологии. О возможности изменения положения в статье Конституции Путин высказался на итоговой пресс-конференции.

Путин отметил, что после того, как президент отслужил два срока подряд, у него есть конституционное право вернуться на пост. Однако некоторых политологов и общественных деятелей смущает эта оговорка, так что «можно было бы её убрать, наверное».

Согласно 81 статье Конституции России один человек может занимать должность президента лишь два года подряд.