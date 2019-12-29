ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин выразил благодарность Трампу за помощь в предотвращении терактов в России.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Инициатором звонка стала Москва.

Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.

Также Путин и Трамп обсудили некоторые вопросы, в которых у сторон сходятся интересы. Под конец разговора они решили продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом.