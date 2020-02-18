18.02.2020, 16:31
Путин поддержал идею об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поддержал идею «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча лидера партии Сергея Неверова и президента России. Вопрос об отмене банковских комиссии при оплате квитанции за жилищно-коммунальные услуги был согласован с Путиным. Сергей Неверов также отметил, что данное решение было одобрено и Цетробанком России.
По мнению «Единой России», комиссия за оплату квитанций создаёт дополнительную финансовую нагрузку на россиян, особенно у малообеспеченных семей. Проект изменений в отношении оплаты услуг ЖКХ будет представлен на рассмотрение в Госдуму до конца этой неделе.
Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча лидера партии Сергея Неверова и президента России. Вопрос об отмене банковских комиссии при оплате квитанции за жилищно-коммунальные услуги был согласован с Путиным. Сергей Неверов также отметил, что данное решение было одобрено и Цетробанком России.
По мнению «Единой России», комиссия за оплату квитанций создаёт дополнительную финансовую нагрузку на россиян, особенно у малообеспеченных семей. Проект изменений в отношении оплаты услуг ЖКХ будет представлен на рассмотрение в Госдуму до конца этой неделе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии