Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча лидера партии Сергея Неверова и президента России. Вопрос об отмене банковских комиссии при оплате квитанции за жилищно-коммунальные услуги был согласован с Путиным.По мнению «Единой России», комиссия за оплату квитанций создаёт дополнительную финансовую нагрузку на россиян, особенно у малообеспеченных семей.