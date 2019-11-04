Теперь, согласно Федеральному закону № 357-ФЗ от 04.11.2019, вводится административное нарушение за производство и продажу порошкового алкоголя. В новой редакции статьибудет оговорена ответственность в размере штрафа отРоссии. Для, акак с конфискацией продукции, так и без неё.Документ был опубликован сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.