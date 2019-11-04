04.11.2019, 20:55
Путин подписал Федеральный закон о введении штрафов за порошковый алкоголь
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон о внесении изменений в КоАП РФ, который вводит новые штрафы за порошковый алкоголь.
Теперь, согласно Федеральному закону № 357-ФЗ от 04.11.2019, вводится административное нарушение за производство и продажу порошкового алкоголя. В новой редакции статьи 14.17 КоАП РФ будет оговорена ответственность в размере штрафа от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией для граждан России. Для юридических лиц штраф составит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей как с конфискацией продукции, так и без неё.
Документ был опубликован сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь, согласно Федеральному закону № 357-ФЗ от 04.11.2019, вводится административное нарушение за производство и продажу порошкового алкоголя. В новой редакции статьи 14.17 КоАП РФ будет оговорена ответственность в размере штрафа от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией для граждан России. Для юридических лиц штраф составит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей как с конфискацией продукции, так и без неё.
Документ был опубликован сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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