Речь идёт о специальных непрозрачных комнатах для курения, которые теперь можно оборудовать в транзитных зонах.Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.