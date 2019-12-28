28.12.2019, 18:47
Путин подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает устанавливать в аэропортах так называемые «курилки».
Речь идёт о специальных непрозрачных комнатах для курения, которые теперь можно оборудовать в транзитных зонах.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.
Речь идёт о специальных непрозрачных комнатах для курения, которые теперь можно оборудовать в транзитных зонах.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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