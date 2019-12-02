02.12.2019, 23:32
Путин подписал закон о зачисление братьев и сестёр в одну школу или детский сад
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал закон о преимущественном отборе при зачислении братьев и сестёр в одну школу или детский сад.
Федеральный закон №411-ФЗ был опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации. В связи с нововведением дети из одной семьи, которые проживают вместе, имеют право на преимущественное зачисление в дошкольное или школьное учреждение, где учится из братья и сёстры. В законе указаны только государственные и муниципальные учреждения. Частные детские сады и школы имеют право отказать родителям в такой праве.
Авторы закона уверены, что подобные условия помогут укрепить семейные отношения и помогут обеспечить реализацию прав несовершеннолетних на достойные условия содержания и всестороннего развития.
Федеральный закон №411-ФЗ был опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации. В связи с нововведением дети из одной семьи, которые проживают вместе, имеют право на преимущественное зачисление в дошкольное или школьное учреждение, где учится из братья и сёстры. В законе указаны только государственные и муниципальные учреждения. Частные детские сады и школы имеют право отказать родителям в такой праве.
Авторы закона уверены, что подобные условия помогут укрепить семейные отношения и помогут обеспечить реализацию прав несовершеннолетних на достойные условия содержания и всестороннего развития.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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