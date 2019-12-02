Федеральный закон №411-ФЗ был опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.В законе указаны только государственные и муниципальные учреждения. Частные детские сады и школы имеют право отказать родителям в такой праве.Авторы закона уверены, что подобные условия помогут укрепить семейные отношения и помогут обеспечить реализацию прав несовершеннолетних на достойные условия содержания и всестороннего развития.