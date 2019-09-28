ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин собирается посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, пишет «МК».



О планах российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путина ждут в Елисейском дворце в понедельник.



30 сентября во Франции объявили днём национального траура. Поминальная служба по Шираку пройдёт в церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать главы других государств. Жака Ширака похоронят в тот же день на кладбище Монпарнас.