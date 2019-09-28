28.09.2019, 16:18
Путин поедет во Францию на похороны Ширака
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин собирается посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, пишет «МК».
О планах российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путина ждут в Елисейском дворце в понедельник.
30 сентября во Франции объявили днём национального траура. Поминальная служба по Шираку пройдёт в церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать главы других государств. Жака Ширака похоронят в тот же день на кладбище Монпарнас.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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