ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поможет Пекину в борьбе с распространением коронавируса, пишет «Коммерсант».



Путин отметил, что надеется, что результаты этой борьбы появятся уже скоро. Он выразил надежду, что китайские партнёры «с честью выйдут из этой тяжёлой ситуации».



По последним данным, инфицированными оказались около 25 тысяч человек по всему миру. Количество погибших от коронавируса составило почти 500 человек. В России было зафиксировано два случая заражения. Оба заболевших — граждане Китая.