ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин прокомментировал акции протеста в России, пишет «МК».



Глава государства связал митинги с электоральным циклом. Путин отметил, что россияне имеют право на мирные протесты, проведение которых должны обеспечить власти. При этом российский лидер подчеркнул, что нарушать закон нельзя.



Путин добавил, что доводить ситуацию до столкновений не должен никто. Все, кто нарушил закон таким образом должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, Путин отметил, что власти страны будут делать всё, чтобы внутриполитическая ситуация в стране развивалась в рамках закона.