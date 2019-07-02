ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин дал распоряжение МВД проанализировать возможность упрощённой выдачи гражданства жителям Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Изучить вопрос министерство должно до 1 августа текущего года. К этому сроку МВД подготовит предложения по предоставлению гражданам Украины дополнительных льгот.

Ответственным за подготовку доклада стал глава МВД Владимир Колокольцев.