ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал распоряжение МВД проанализировать возможность упрощённой выдачи гражданства жителям Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Изучить вопрос министерство должно до 1 августа текущего года. К этому сроку МВД подготовит предложения по предоставлению гражданам Украины дополнительных льгот.



Ответственным за подготовку доклада стал глава МВД Владимир Колокольцев.