02.07.2019, 17:19
Путин поручил изучить вопрос упрощённой выдачи гражданства украинцам
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал распоряжение МВД проанализировать возможность упрощённой выдачи гражданства жителям Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Изучить вопрос министерство должно до 1 августа текущего года. К этому сроку МВД подготовит предложения по предоставлению гражданам Украины дополнительных льгот.
Ответственным за подготовку доклада стал глава МВД Владимир Колокольцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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