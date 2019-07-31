31.07.2019, 15:58
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению природных пожаров в Сибири.
Отмечается, что президент принял такое решение после доклада руководителя МЧС Евгения Зиничева.
Кроме того, Путин также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны России в Иркутской области для борьбы с пожарами.
Напомним, в России сейчас огнём охвачены примерно три миллиона гектаров тайги. В пяти регионах уже ввели чрезвычайное положение. Дым от пожаров уже накрыл соседние регионы.
Отмечается, что президент принял такое решение после доклада руководителя МЧС Евгения Зиничева.
Кроме того, Путин также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны России в Иркутской области для борьбы с пожарами.
Напомним, в России сейчас огнём охвачены примерно три миллиона гектаров тайги. В пяти регионах уже ввели чрезвычайное положение. Дым от пожаров уже накрыл соседние регионы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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