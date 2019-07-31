Отмечается, что президент принял такое решение после доклада руководителя МЧС Евгения Зиничева.Кроме того, Путин также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны России в Иркутской области для борьбы с пожарами.Напомним, в России сейчас огнём охвачены примерно три миллиона гектаров тайги. В пяти регионах уже ввели чрезвычайное положение. Дым от пожаров уже накрыл соседние регионы.