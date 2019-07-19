ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин после изучения норм законодательства, касающегося жилищного строительства, поручил правительству рассмотреть вопросы о субсидировании первоначального взноса и о компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту. Кабинет министров должен подготовить предложения в срок до 1 сентября.

Помимо этого президент распорядился до 10 октября разработать процедуры, используя которые россиян с малыми доходами можно было бы обеспечить жильём на условиях его сохранения в государственной собственности.

Путин также уделил внимание вопросам об архитектурном облике многоквартирных домов и о качественных характеристиках жилых помещений. В отношении этих аспектов министры должны представить свои предложения в виде специального доклада в срок до 1 декабря, а затем готовить аналогичные доклады на регулярной основе – дважды в год.