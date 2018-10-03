ИА «Ореанда-Новости». Во время совещания с членами кабинета министров президент России Владимир Путин сообщил, что бюджет не получит никакого дохода от изменений пенсионной системы, поэтому он поручил правительству найти дополнительно денежные средства на внесенные главой государства поправки в законопроект пенсионной реформы.



Путин поручил правительству выделить средства на его президентские поправки к законопроекту по изменению пенсионного законодательства. Своё решение он пояснил тем, что при планировании пенсионных изменений правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет наблюдаться положительный финансовый результат от этих мероприятий, однако после его правок стало понятно, что дохода это не принесёт.

«Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки – в каком объеме?» — задал Путин вопрос вице-премьеру Антону Силуанову, его слова цитирует РИА Новости.

Антон Силуанов на вопрос главы государства сообщил, что Министерство финансов планирует увеличивать трансферты Пенсионному фонду. По подсчётам ведомства, объем этих дополнительных средств в первое время составит порядка 100 миллиардов рублей. Это только пятая часть требуемых вложений: в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что средства, полученные в результате принимаемых мер по изменению пенсионной системы, будут направлены в первую очередь на рост пенсий выше инфляций.

Силуанов ранее рассказал, что правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7 процентов, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

В Пенсионном фонде заявили, что дефицит бюджета ПФР будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции.

Госдума 27 сентября одобрила в третьем, заключительном, чтении законопроект об изменении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок.