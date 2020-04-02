ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым вводятся меры по «обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Подчёркивается, что эти меры необходимы в рамках борьбы с коронавирусом.



Документ уже опубликован на сайте Кремля. Он, в частности, вводит стране режим нерабочих дней вплоть до 30 апреля включительно. Также Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения людей и транспортных средств. Исключением станут только межрегиональные перевозки.