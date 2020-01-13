13.01.2020, 16:28
Путин потребовал от Минздрава дополнительные предложения по оказанию паллиативной помощи
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин потребовал от сотрудников Министерства здравоохранения дополнительные предложения по оказанию паллиативной помощи для россиян. Список дополнительных предложений должен быть представлен российскому лидеру не позднее 1 апреля этого года.
Паллиативная помощь в России оказывается гражданам, которые столкнулись с опасными для жизни заболеваниями, и их семьям. Чаще всего она оказывается как бесплатное содержание и лечение пациента или выделение денежных средств на частичную оплату лечения и покупку медикаментов.
Путин указал, что в новых предложениях необходимо расширить механизм организации взаимодействия внештатных специалистов по оказанию паллиативной помощи с субъектами России и родственниками тяжело больных граждан.
Паллиативная помощь в России оказывается гражданам, которые столкнулись с опасными для жизни заболеваниями, и их семьям. Чаще всего она оказывается как бесплатное содержание и лечение пациента или выделение денежных средств на частичную оплату лечения и покупку медикаментов.
Путин указал, что в новых предложениях необходимо расширить механизм организации взаимодействия внештатных специалистов по оказанию паллиативной помощи с субъектами России и родственниками тяжело больных граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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