ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать лучше качество жизни крымчан, пишет «Интерфакс».



По словам главы государства, в Крыму надо развивать городскую и социальную инфраструктуру. Кроме того, необходимо отремонтировать дома, инженерные сети, а также заняться общим благоустройством.



Президент также призвал поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов региона.