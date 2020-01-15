ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин внёс кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, пишет РИА Новости.

Сообщается, что сначала президент провёл встречу с Мишустиным, на которой и предложил занять пост главы правительства.

Получив согласие главы ФНС, Путин внёс его кандидатуру на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.