15.01.2020, 19:20
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин внёс кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, пишет РИА Новости.
Сообщается, что сначала президент провёл встречу с Мишустиным, на которой и предложил занять пост главы правительства.
Получив согласие главы ФНС, Путин внёс его кандидатуру на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Сообщается, что сначала президент провёл встречу с Мишустиным, на которой и предложил занять пост главы правительства.
Получив согласие главы ФНС, Путин внёс его кандидатуру на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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