Подобное предложение российский лидер озвучил во вторник, 27 декабря, на встрече с другими представителями власти.Президент России отметил, что главный свод законов необходимо отредактировать в соответствии с развитием уровня жизни народа и новых технологий. Но не стоит изменять основные статьи, регулирующие основополагающие нормы. Путин указал, что нововведения могут коснуться, например, взаимоотношений между муниципальными органами власти и государственными органами власти.