24.12.2019, 20:52
Путин предложил не менять основополагающие статьи Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин предложил не трогать основополагающие статьи Конституции. Подобное предложение российский лидер озвучил во вторник, 27 декабря, на встрече с другими представителями власти.
Президент России отметил, что главный свод законов необходимо отредактировать в соответствии с развитием уровня жизни народа и новых технологий. Но не стоит изменять основные статьи, регулирующие основополагающие нормы. Путин указал, что нововведения могут коснуться, например, взаимоотношений между муниципальными органами власти и государственными органами власти.
Также российский лидер отметил, что правительству необходимо обсудить вопрос о создании единой системы публичной власти, которая не будет ущемлять права и интересы муниципальных образований.
Президент России отметил, что главный свод законов необходимо отредактировать в соответствии с развитием уровня жизни народа и новых технологий. Но не стоит изменять основные статьи, регулирующие основополагающие нормы. Путин указал, что нововведения могут коснуться, например, взаимоотношений между муниципальными органами власти и государственными органами власти.
Также российский лидер отметил, что правительству необходимо обсудить вопрос о создании единой системы публичной власти, которая не будет ущемлять права и интересы муниципальных образований.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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