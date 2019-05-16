Речь идёт о тех, кто учился на бюджете. Президент согласился с предложением главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, который отметил, что дефицит врачей в сёлах можно решить как раз распределением. Рошаль отметил, что в этом случае дефицит кадров можно закрыть буквально за два года.Путин же в свою очередь напомнил, что сегодня в России действует программа «Сельский доктор», в рамках которой врачи из крупных городов могут переехать в деревни и сёла.