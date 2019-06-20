ИА «Ореанда-Новости». На минувшей конференции президент на предложение создать музей-особняк Щукина ответил так: Это комплекс зданий, принадлежащих министерству обороны, так как именно там находятся их подразделения. Обустроить военное ведомство сложно, долго и дорого. Однако это точно можно сделать». Путин предложил создавать музей в сотрудничестве министерства культуры и обороны, помогать им будет Пушкинский музей.

Этот дом пережил многое. Он был построен в начале 19 века князем Трубецким, через несколько лет пострадал из-за пожара в Москве, но его восстановил коллекционер Сергей Щукин. В особняке бывал Александр Пушкин, на стенах до сих пор висят полотна знаменитых французских мастеров. Однако после эмиграции мецената здание пустовало. Так оно и попало во владения министерства обороны.