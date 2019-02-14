ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает более суровое наказание за создание, руководство и участие в ОПГ (Организованная преступная группа). Документ представлен в электронной базе парламента.

Согласно законопроекту, создателям и руководителям ОПГ грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет, а также штраф в размере пять миллионов рублей. Такой же срок лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей грозит за участие в собраниях организаторов группировки. Более строго будет наказываться главарь ОПГ, ему будет предъявляться штраф до пяти миллионов рублей, тюремный срок от 15 до 20 лет или же вовсе пожизненное заключение.

Помимо этого от 8 до 15 лет и пятимиллионный штраф грозит тем, кто занимает «высшее положение в преступной иерархии».

При этом условного наказания за подобные преступления не будет.

Однако, если человек, состоявший в ОПГ, но сотрудничающий со следствием или покинувший группировку будет освобождён от уголовной ответственности.

Верховный суд Российской Федерации ознакомился и поддержал законопроект, добавив, что замечаний к нему не имеет.

Как говорится в пояснительной записке, наиболее тяжкие преступления зачастую совершаются членами ОПГ, при этом, главари, используя свои рычаги влияния, чаще всего остаются безнаказанными. Теперь же просто за факт нахождения на главных позициях в ОПГ будет предусматриваться уголовная ответственность, несмотря на то, совершал ли главарь правонарушение или нет.

Накануне в Новосибирской области были арестованы 18 членов группировки, которые производили и распространяли синтетические наркотики. В месяц ОПГ зарабатывала около 25 миллионов рублей, а их ежедневные продажи составляли порядка тысячи доз наркотических веществ.