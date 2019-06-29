Сообщается, что совещание с участием главы государства пройдёт в Братске в субботу. На нём будут обсуждать ликвидацию последствий наводнения. В совещании также примут участие глава МЧС Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.Ранее в МЧС сообщили, что всего в результате паводка погибли три человека, в том числе один ребёнок, ещё более 300 пострадали. Всего оказалось затоплено более четырёх тысяч домов.