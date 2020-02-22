ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат основанной в нынешнем году Лиги боевого самбо.



Мероприятие проходит в Сочи. В турнире принимают участие 14 самых сильных спортсменов юниорской сборной, включая 11 мастеров спорта и троих КМС. Кроме того, там также участвуют призёры юниорского первенства страны прошлого года.



В числе гостей - чемпионы СССР, Европы и мира по боевому самбо, смешанным единоборствам и боям без правил.