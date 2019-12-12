Отмечается, что врио губернатора назначен Игорь Кобзев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известно, что Путин уже провёл встречу с Кобзевым.Ранее о вероятной отставке Левченко писал «Коммерсант». Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию.