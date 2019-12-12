12.12.2019, 18:03
Путин принял отставку Левченко с поста главы Иркутской области
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, пишет РИА Новости.
Отмечается, что врио губернатора назначен Игорь Кобзев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известно, что Путин уже провёл встречу с Кобзевым.
Ранее о вероятной отставке Левченко писал «Коммерсант». Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию.
Отмечается, что врио губернатора назначен Игорь Кобзев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известно, что Путин уже провёл встречу с Кобзевым.
Ранее о вероятной отставке Левченко писал «Коммерсант». Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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