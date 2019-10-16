ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений, пишет RT.



Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.



Президент отметил, что при работе с людьми возникает много вопросов, но если не работать «с душой и с сердцем», то и никаких результатов не будет.



Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что восстановление жилья в затопленных районах продвигается очень медленно.