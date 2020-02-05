ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что у тех аптек, которые повышают цены на противовирусные препараты и маски, надо отбирать лицензии, пишет «Интерфакс».



Глава государства отметил, что по каждой такой организации надо принять решение, чтобы «неповадно было в следующий раз».



О том, что некоторые аптеки повышают цены рассказала глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в некоторых аптеках цены на маски подняли в 100 раз.