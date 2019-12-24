ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для страны, пишет «МК».



Так, по словам президента, нужно проводить мониторинг развертывания американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и странах Азиаотско-Тихоокеанского региона.



Путин также подчеркнул, что Россия готова работать над новыми договорённостями о контроле за вооружениями. Однако в их отсутствие страна продолжит развивать ядерные силы.