ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин предложил россиянам брать пример с чеченцев в плане рождаемости и отношения к детям.

По словам главы государства, в Чечне высокие показатели рождаемости и нет сирот. Об этом российский лидер заявил на Совете законодателей, в ответ на выступление председателя парламента Чечни, по словам которого, в республике население увеличилось на 350 тысяч человек.

Кроме того, президент отметил, что народы Кавказа бережно относятся ко всем родственникам и оказывают всевозможную поддержку детям.