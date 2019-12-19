ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин прокомментировал дело о журналисте «Медузы» Владимире Голунове.

Президент России высказался по делу Ивана Голунова на итоговой пресс-конференции. Он отметил, что против всех пяти сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела. Они отстранены от работы и уволены из МВД.

По словам президента страны, было принято решение засекретить материалы дела. Это было сделано потому, что это закрытая информация, а вопросы продолжают возникать у многих. Однако, подчеркнул глава государства, разбирательства не будут прекращены.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня после того, как у него обнаружили мефедрон. Однако Голунов утверждал, что ему подбросили эти наркотики. Преследование журналиста было отменено, а сотрудники, участвовавшие в преследовании, были уволены.