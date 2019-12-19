19.12.2019, 16:23
Путин прокомментировал присвоение Кадырову награды Героя России
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин прокомментировал присвоение Ахмату Кадырову награды Героя России.
На большой конференции, которая проходит сегодня, 19 декабря, российский лидер сказал, что не даёт награду Герой России просто так. Ахмату Кадырову была присвоено звание Героя России посмертно, так как он в ходе второй чеченской войны выступал на стороне сил России. Кроме этого, глава семьи Кадыровых погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».
Также в 2004 году звание Герой России получил сын Ахмата Кадырова, который сейчас является лидером Чечни. Награждение было произведено по решению Владимира Путина, так как Рамзан Кадыров ежедневно подвергается значительной опасности в борьбе за чеченский и российский народы и принимает личное участие в ликвидации бандформирований.
На большой конференции, которая проходит сегодня, 19 декабря, российский лидер сказал, что не даёт награду Герой России просто так. Ахмату Кадырову была присвоено звание Героя России посмертно, так как он в ходе второй чеченской войны выступал на стороне сил России. Кроме этого, глава семьи Кадыровых погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».
Также в 2004 году звание Герой России получил сын Ахмата Кадырова, который сейчас является лидером Чечни. Награждение было произведено по решению Владимира Путина, так как Рамзан Кадыров ежедневно подвергается значительной опасности в борьбе за чеченский и российский народы и принимает личное участие в ликвидации бандформирований.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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