На большой конференции, которая проходит сегодня, 19 декабря, российский лидер сказал, что не даёт награду Герой России просто так.. Кроме этого, глава семьи Кадыровых погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».Также в 2004 году звание Герой России получил сын Ахмата Кадырова, который сейчас является лидером Чечни. Награждение было произведено по решению Владимира Путина, так как