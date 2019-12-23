Обсудить данный вопрос было предложено на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства. Президент России сказал, что попробовать поднять вопрос вычета акцизов можно, но как отреагирует Минфин неизвестно.Стоит отметить, что в 2018 году было выделено примерно 5 миллиардов рублей из государственного бюджета агропромышленным комплексам, чтобы компенсировать резкое повышение стоимости автомобильного топлива.



