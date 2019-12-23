23.12.2019, 23:58
Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из стоимости топлива
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из стоимости топлива, сообщает издательство «РИА Новости».
Обсудить данный вопрос было предложено на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства. Президент России сказал, что попробовать поднять вопрос вычета акцизов можно, но как отреагирует Минфин неизвестно. В свою очередь Владимир Путин предложил подумать в отношении других мер поддержки сельскохозяйственных предприятий в отношении цен на топливо.
Стоит отметить, что в 2018 году было выделено примерно 5 миллиардов рублей из государственного бюджета агропромышленным комплексам, чтобы компенсировать резкое повышение стоимости автомобильного топлива.
Обсудить данный вопрос было предложено на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства. Президент России сказал, что попробовать поднять вопрос вычета акцизов можно, но как отреагирует Минфин неизвестно. В свою очередь Владимир Путин предложил подумать в отношении других мер поддержки сельскохозяйственных предприятий в отношении цен на топливо.
Стоит отметить, что в 2018 году было выделено примерно 5 миллиардов рублей из государственного бюджета агропромышленным комплексам, чтобы компенсировать резкое повышение стоимости автомобильного топлива.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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