29.03.2020, 12:59
Путин распорядился повысить в РФ размер оплаты больничных
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, российским президентом, было дано распоряжение увеличить до не менее чем одного МРОТ размер оплаты больничных. О поручении президента РФ рассказали в информационной службе Кремля, сообщает "Лента.ру".
В указе Владимира Путина говорится, что данный размер пособия по временной нетрудоспособности останется до конца текущего года. Помимо этого главой государства было дано распоряжение об увеличении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.
В указе Владимира Путина говорится, что данный размер пособия по временной нетрудоспособности останется до конца текущего года. Помимо этого главой государства было дано распоряжение об увеличении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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