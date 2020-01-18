ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин рассказал, что к 75-летию Победы ветераны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».



Отмечается также, что труженики тыла получат 50 тысяч рублей. Президент напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.



Напомним, текущий год объявлен в России годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.