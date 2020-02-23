ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин заявил, что в России создают «оружие будущего».

Президент России Владимир Путин выступил на концерте Минобороны, посвящённом Дню защитника Отечества. Путин заявил, что в России продолжают работать над модернизацией армии и флота.

Российский лидер рассказал, что власти страны планируют продолжать совершенствовать государственное вооружение и внедрять современную технику во все рода войск. Путин заявил, что в армию и флот вводятся лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы, призванные защищать границы государства.

Президент обратил внимание на то, что многое из того, что производится в России, не имеет аналогов в мире.

Также Путин отметил, что многие образцы «оружия будущего» уже находятся на этапе постановки их в режим постоянной готовности. Данное оружие призвано обеспечивать безопасность страны на протяжении долгого времени, подытожил президент.