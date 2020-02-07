07.02.2020, 16:51
Путин рассказал о переговорах с Белоруссией
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин рассказал о переговорах с Белоруссией, которые прошли сегодня, 7 февраля, в Сочи.
Президент России общался лично в формате «тет-а-тет» с белорусским лидеров Александром Лукашенко. Переговоры заняли примерно 1,5 часа. После личного общения президентов должна была состоятся встреча с участием делегации, но она была отменена из-за погодных условий.
По словам Путина, с Лукашенко было оговорено много вопросов, которые интересны двум странам, в том числе исторические вопросы и те, которые наиболее актуальны в этом году. В настоящее время было взято время на перерыв. Переговоры продолжатся после прибытия членов делегации.
Стоит отметить, что самолёт «Россия», который доставляет часть российской делегации, не смог приземлиться в Адлере из-за низкой видимости. Пилот принял решение уйти на аэродром в Минеральных Водах. Самолёт произвёл дополнительную заправку и вылетел обратно в Адлер.
Президент России общался лично в формате «тет-а-тет» с белорусским лидеров Александром Лукашенко. Переговоры заняли примерно 1,5 часа. После личного общения президентов должна была состоятся встреча с участием делегации, но она была отменена из-за погодных условий.
По словам Путина, с Лукашенко было оговорено много вопросов, которые интересны двум странам, в том числе исторические вопросы и те, которые наиболее актуальны в этом году. В настоящее время было взято время на перерыв. Переговоры продолжатся после прибытия членов делегации.
Стоит отметить, что самолёт «Россия», который доставляет часть российской делегации, не смог приземлиться в Адлере из-за низкой видимости. Пилот принял решение уйти на аэродром в Минеральных Водах. Самолёт произвёл дополнительную заправку и вылетел обратно в Адлер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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