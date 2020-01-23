23.01.2020, 20:48
Путин разъяснил принцип выплат на детей от 3 до 7 лет
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин разъяснил принцип будущих выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Выплаты будут производиться с начала 2020 года. Главное - это подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие доход семьи, до конца года. Если среднедушевой доход на одного человека менее прожиточного минимума, то таким семьям будет перечислено по 5,5 тысяч рублей за каждый месяц 2020 года для финансовой поддержки детей.
Также Владимир Путин пообещал, что нормативная база по предоставлению финансовой поддержки малообеспеченным семьям будет разработана к июлю 2020 года. Стоит отметить, что выплаты будут производиться до 7 лет включительно.
Выплаты будут производиться с начала 2020 года. Главное - это подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие доход семьи, до конца года. Если среднедушевой доход на одного человека менее прожиточного минимума, то таким семьям будет перечислено по 5,5 тысяч рублей за каждый месяц 2020 года для финансовой поддержки детей.
Также Владимир Путин пообещал, что нормативная база по предоставлению финансовой поддержки малообеспеченным семьям будет разработана к июлю 2020 года. Стоит отметить, что выплаты будут производиться до 7 лет включительно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии