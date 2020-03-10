ИА «Ореанда-Новости». Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как Советский союз ответил фашистам. Свою точку зрения российский президент высказал в интервью ТАСС.

Путин отметил, что Москва будет готова бороться за победу, если кто-то «посмеет» напасть на Россию, как когда-то поступили фашисты. Президент напомнил, что война с нацисткой Германией привела к потерям 27 миллионов человек. Нет ни одного государства в мире, которое понесло бы такую утрату.

«Мы повторим», - заявил Путин, комментируя известную фразу «Можем повторить», написанную одним из советских солдат на колонне «Рейхстага».

Также президент отметил, что у российского руководства не было и нет стремления к такому развитию событий.