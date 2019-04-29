ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин считает, что если у россиян и украинцев, братских народов, будет общее гражданство, то русские и украинцы от этого только выиграют. Об этом глава государства заявил журналистам после вручения медалей "Герой Труда".

Он пояснил, что если россияне будут давать гражданство украинцам и наоборот, то страны придут «к общему искомому результату, то есть у нас будет общее гражданство».

Напомним, избранный народом президент Владимир Зеленский ранее заявил, что решение России выдавать жителям Донбасса паспорта РФ по упрощённой схеме является попыткой соблазнить граждан паспортом РФ, но этого захотят не многие украинцы.