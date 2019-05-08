ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова на должность главнокомандующего Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами. Соответствующий приказ главы государства был обнародован главой министерства обороны России Сергеем Шойгу на селекторном совещании.

Известно, что освобождённый от должности главком ВМФ Владимир Королёв, который занял этот пост весной 2016 года, теперь окончил военную службу и будет работать в Объединённой судостроительной корпорации. Шойгу высоко оценил заслуги Королёва, особо отметив что «под его руководством силы флота… после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане».

Назначенный на пост главнокомандующего Евменов ранее возглавлял Северный флот.

Черноморским флотом отныне будет командовать вице-адмирал Игорь Осипов, которому ранее была вверена Каспийская флотилия. Черноморский командующий вице-адмирал Александр Моисеев переведён на Северный флот.