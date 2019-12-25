ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что он не уверен в том, что большинство граждан чувствуют, что их жизнь улучшается, пишет «Интерфакс».



Путин отметил, что о таком положении вещей говорят опросы, которые проводят различные структуры.



Среди сфер, в которых пока не получилось достичь запланированных результатов, президент назвал снижение смертности в стране. В частности, президент обратил внимание на смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.



Ещё одним направлением, где необходимо нарастить усилия, глава государства назвал поддержку российского экспорта.