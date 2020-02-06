ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает суду привлекать разведённого родителя несовершеннолетнего к оплате расходов на пригодное для проживания ребёнка жильё.



Таким образом, будут внесены поправки в статью 86 Семейного кодекса страны.



В частности, будет дополнен перечень обстоятельств, при которых каждый родитель может быть привлечён к участию в несении расходов сверх алиментов.



В прошлом версии документа такие случаи были ограничены болезнью или увечьем и необходимостью оплаты постороннего ухода.