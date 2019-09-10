ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что 7 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении почти 30 высших должностных лиц правоохранительных органов. В публикации указаны имена некоторых из них: старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, глава крымского управления ведомства генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров, руководитель Следственного управления СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин, его первый заместитель Тугай Тугаев.

По сведениям журналистов,: прокурором Москвы назначен государственный советник юстиции 2-го класса Денис Попов, прокурором Дагестана вместо него стал старший советник юстиции Алексей Ежов, главой Следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии – полковник юстиции Николай Щепкин, главой крымского управления МВД – Павел Каранда, руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков в столичном главке МВД – генерал-майор полиции Андрей Янишевский.