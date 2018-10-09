ИА «Ореанда-Новости». Российским лидером Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что власти РФ заложили денежные средства в бюджете на прибавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, которые отработали на селе не менее тридцати лет.





Глава Российской Федерации напомнил, что с будущего года планируется увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25 процентов пенсионерам, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее тридцати лет. Кроме того, лидер Российской Федерации подчеркнул, что прибавка к пенсии “будет постоянная”.





Об этом он сообщил в ходе встречи с рабочими сельхозпредприятия “Рассвет”.





Владимир Путин отметил, что в настоящее время российский премьер-министр Дмитрий Медведев контролирует этот вопрос. Он подчеркнул, что правительством Российской Федерации готовится “соответствующее правило исчисления”, и в скором времени эта работа будет завершена.





Премьер-министр России также присутствовал на этой встрече. Он отметил, что ранее такая норма существовала, но у государства “к сожалению, были финансовые проблемы”, в связи с чем она будет введена только с 1 января 2019 года “и будет индексироваться”.





Напомним, 3 октября Владимиром Путиным был подписан закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Государственной думой данный законопроект был принят в третьем, окончательном, чтении в прошлом месяце. Совет Федерации одобрил документ третьего числа текущего месяца.





Летом 2018 года российский президент объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства. Он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. Возраст выхода на пенсию для женщин был снижен с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.





Глава Российской Федерации выступил с призывом обеспечить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Также Владимир Путин призвал сохранить льготы, положенные гражданам по достижении пенсионного возраста, которые теперь будут доступны жителям РФ по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.





