07.01.2020, 09:09
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин всю Рождественскую ночь провёл в Спасо-Преображенском соборе, сообщает издательство «Российская газета».
Ежегодную рождественскую церемонию богослужения российский лидер встречал в Санкт-Петербурге, как и в прошлые 2 года. Стоит отметить, что Путин всегда встречает Рождество за пределами столицы. В 2019 году он также находился в Спасо-Преображенском соборе, а в 2018 - в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Владимир Путин отметил важность данного собора, так как в 1,5 года он был крещён в Спасо-Преображенском соборе. Также на церковную службу в этом году в Санкт-Петербург прибыл полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Ежегодную рождественскую церемонию богослужения российский лидер встречал в Санкт-Петербурге, как и в прошлые 2 года. Стоит отметить, что Путин всегда встречает Рождество за пределами столицы. В 2019 году он также находился в Спасо-Преображенском соборе, а в 2018 - в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Владимир Путин отметил важность данного собора, так как в 1,5 года он был крещён в Спасо-Преображенском соборе. Также на церковную службу в этом году в Санкт-Петербург прибыл полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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