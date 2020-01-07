







Ежегодную рождественскую церемонию богослужения российский лидер встречал в Санкт-Петербурге, как и в прошлые 2 года.. В 2019 году он также находился в Спасо-Преображенском соборе, а в 2018 - в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.Владимир Путин отметил важность данного собора, так как в 1,5 года он был крещён в Спасо-Преображенском соборе.