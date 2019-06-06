ИА «Ореанда-Новости» Встреча президента России Владимира Путина и папы римского Франциско состоится 4 июля. Об этом передаёт агентство AFP со ссылкой на сообщение Ватикана.

Эту информацию подтвердили представители службы Святого престола, добавив, что пара Римский примет российского лидера на аудиенции. Предыдущая встреча Путина с Франциском состоялась в 2015 году. Президент России тогда посетил с визитом Ватикан, где обсудил с папой римским основные международные проблемы.