ИА «Ореанда-Новости». Главой Российского государства Владимиром Путиным в ходе онлайн-совещания с руководителями регионов и министрами было выдвинуто предложение об установлении специальной федеральной выплаты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом, сообщает «Лента.ру».

Также российский лидер сделал поручение Министерству финансов предоставить регионам возможность действовать гибко в ситуации с распространением инфекции коронавируса.