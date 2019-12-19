Российский лидер сказал, что он услышат просьбу народа и депутатов.Так как до конца года осталось менее 2 недель. Правительству необходимо всё спокойно проанализировать и решить как поступить, чтобы не нанести ущерб майским праздникам.По словам Путина, в этом году Правительство региона имеет право самостоятельно перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря.