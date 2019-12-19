19.12.2019, 16:04
Путин выразил своё мнение относительно официального выходного 31 декабря
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин выразил своё мнение относительно официального выходного дня 31 декабря, сообщает издательство «RT. На русском».
Российский лидер сказал, что он услышат просьбу народа и депутатов. Но в спешке такое решение не стоит принимать. Так как до конца года осталось менее 2 недель. Правительству необходимо всё спокойно проанализировать и решить как поступить, чтобы не нанести ущерб майским праздникам.
По словам Путина, в этом году Правительство региона имеет право самостоятельно перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря. Стоит отметить, что Президент России согласился с необходимость закрепить в законодательстве выходной день накануне 1 января.
Российский лидер сказал, что он услышат просьбу народа и депутатов. Но в спешке такое решение не стоит принимать. Так как до конца года осталось менее 2 недель. Правительству необходимо всё спокойно проанализировать и решить как поступить, чтобы не нанести ущерб майским праздникам.
По словам Путина, в этом году Правительство региона имеет право самостоятельно перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря. Стоит отметить, что Президент России согласился с необходимость закрепить в законодательстве выходной день накануне 1 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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