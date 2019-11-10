ИА «Ореанда-Новости» Газета «Зеркало недели» совместно с Украинским институтом будущего организовала опрос среди жителей самопровозглашённых донбасских республик. Респондентам был задан вопрос о том, кто из соотечественников вызывает доверие и является для них авторитетом.

Первое место занял президент Российской Федерации Владимир Путин: 11,2 % опрошенных вспомнили о российском лидере. За ним следует известный российский журналист Владимир Соловьев: его указали 9,1 % жителей региона. 6,7 % участвующих в опросе высказались в пользу российской телеведущей Ольги Скабеевой.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, он может рассчитывать на поддержку 1,3 % жителей Донбасса.