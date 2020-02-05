ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что человечество вновь оказалось у опасной черты перед рядом глобальных угроз, пишет «Интерфакс».



По словам российского лидера, сейчас множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. По мнению Путина, не стабильно сейчас и глобальная экономика.



Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по поводу контроля над вооружениями, а также стратегической стабильности. «От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости, во многом зависит мир и безопасность на планете», - заметил российский президент.